Orangefarbene Halloween-Kürbisse sind in der Regel essbar. Ihre Schale ist aber so hart, dass sie nicht verwendet, sondern vor dem Kochen entfernt wird. Bei dünnschaligen Kürbissen, wie Hokkaido- oder Uchiki-Kuri- Kürbissen, kann die Schale mitgekocht werden.

Kürbispüree lässt sich platzsparend einfrieren. So ist immer Kürbis portionsweise im Haus - ob für Suppe, Pumpkin Spice Latte, süße oder herzhafte Pfannkuchen oder andere herbstliche Leckereien. Dafür stellen Sie zunächst das Kürbispüree her. So geht`s: