Für die Tortilla:



Den Backofen auf 180°C vorheizen.

Den Hokkaidokürbis waschen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Anschließend mit einem Hobel der Länge nach in feine Streifen hobeln. Für die Tortilla 250 g verwenden und den restlichen Kürbis für den Salat beiseitestellen. In einem Topf mit kochendem Salzwasser den Kürbis für 1-2 Minuten blanchieren und anschließend in Eiswasser abschrecken.