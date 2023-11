Den Kürbis schälen, vierteln, Kerne entfernen und das Fleisch in kleine Würfel schneiden.



In einer Pfanne etwas Öl erhitzen und den Kürbis, die Karotte, die Paprika, den Knoblauch und den Ingwer darin anbraten, bis das Gemüse weich, aber noch bissfest ist.



Sojasauce, Sesamöl und Zucker hinzufügen und gut vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Vom Herd nehmen und abkühlen lassen.



Ein Frühlingsrollenblatt auf eine Arbeitsfläche legen und etwa 2 EL der Kürbisfüllung in die Mitte geben. Die Seiten über die Füllung klappen und dann von unten nach oben aufrollen, um eine Frühlingsrolle zu formen. Mit den restlichen Blättern und der Füllung wiederholen.



In einem Topf oder einer tiefen Pfanne reichlich Öl erhitzen und die Rollen darin goldbraun und knusprig frittieren. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.