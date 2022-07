Ob Himbeeren, Rhabarber, Sauerkirschen oder Pflaumen - Marmelade schmeckt am besten, wenn sie selbst gemacht ist. Aber wäre es nicht toll, eine Marmelade aus mehreren oder all diesen Obstsorten zu haben? Normalerweise geht das nicht, weil Pflaumen und Rhabarber nicht zur gleichen Zeit geerntet werden. Die Lösung ist die Steintopf-Marmelade: Im Steintopf wird sie nach dem Prinzip des Rumtopfes hergestellt. So wie die Früchte im Garten reifen, werden die einzelnen Sorten mit Zucker zu Marmelade gekocht und kommen nacheinander in einen Steintopf.