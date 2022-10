Zuerst die Leinsamen ohne Fett in der Pfanne rösten, bis sie springen. Legen Sie einen Deckel als Abdeckung bereit, damit die Samen in der Pfanne bleiben und sich nicht in der ganzen Küche verteilen. Die Samen abkühlen lassen. Anschließend mit einem Mörser zerstoßen oder in der Kaffeemühle schroten. Die geschroteten Leinsamen mit den geschälten Bananen in den Mixer geben. Die Vanilleschote auskratzen und die Samen auf die Bananen streichen. Dann alles mit etwas Wasser breiig mixen. Zum Servieren in Schalen füllen und mit klein geschnittenen frischen Früchten belegen.