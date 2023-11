Zubereitung: Auf zwei Esslöffel getrocknete Früchte kommen 250 Milliliter Flüssigkeit. Die so aufgesetzte Mixtur zehn Tage ziehen lassen, am besten an einem warmen, hellen Ort, und gelegentlich umrühren. Anschließend die Früchte mithilfe eines Tuchs oder Siebs abseien und die Flüssigkeit in ein dunkles Fläschchen umfüllen.

