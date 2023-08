Zucchini-Samen können ab Mitte April im Haus einzeln in Töpfchen vorkultiviert werden. Sie keimen nach etwa einer Woche. Haben sie vier bis sechs Blätter und sind die letzten Nachtfröste vorbei, dürfen sie ins Beet. An einem sonnigen, warmen, nährstoffreichen Platz fühlen sich Zucchini wohl. Sie bedecken mit ihren großen Blättern bald einen ganzen Quadratmeter und liefern unter guten Bedingungen unermüdlich Früchte. Aber Vorsicht vor Schnecken. Junge Zucchinipflänzchen zählen zu ihren Leibgerichten. Deshalb brauchen die Pflänzchen Schutz, bis sie so groß sind, dass die Schnecken ihnen nichts mehr anhaben können.