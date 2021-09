Gärtnerin Brigittes Tipp Der im Supermarkt erhältliche Knoblauch ist meist zum Pflanzen nicht geeignet. Er wird in den Mittelmeerländern geerntet und ist nicht an unsere Bedingungen angepasst. Außerdem können die Knollen mit Keimhemmern behandelt sein, damit sie nicht schon im Gemüseregal austreiben.

Die einzelnen Zehen, Brutzwiebeln oder Bulbilben werden im Herbst gesetzt. Knoblauchzehen und Rundzwiebeln werden in einem Abstand von 15 Zentimetern etwa vier Zentimeter tief in den Boden gesetzt. Die Bulbilben sind viel kleiner, sie können enger stehen. Brigitte Goss empfiehlt, sie im Spätsommer, wenn aus den Blüten die kleinen Bulbilben entstanden sind, zuerst in einen Topf zu setzen, der dann in die Erde kommt und dort den ganzen Winter über bleibt. So findet man die kleinen Knollen gut wieder. Je nachdem wie sie sich entwickeln, sollten sie im Frühjahr ins Beet ausgepflanzt werden. Bis zum Sommer bilden sich dann die Rundlinge.