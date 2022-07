Ob in Nordafrika oder im Nahen Osten - fast überall gehört Petersiliensalat zur guten Küche. Die Rezepte sind sehr unterschiedlich. Mal kommt Bulgur in den Salat, mal Couscous. Mal ist eine Gurke dran, mal nicht. Allen gemein ist, dass die Petersilie die Hauptzutat ist. Für unser Rezept haben wir uns von diesen Salaten inspirieren lassen. Allerdings wächst im Garten nur selten alles genau in der Menge, die in klassischen Kochbüchern steht. Deshalb gibt es hier eine Handreichung für gärtnernde Köche oder kochende Gärtner.