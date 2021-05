Traumgärten Traumhafte Gärten: Rossbachs und Rühles Gartenreisen

Gartenreporter Norbert Rossbach und Floristin Franziska Rühle reisen gemeinsam in einem Oldtimer zu den Traumgärten der MDR-Zuschauer und stellen sie dann in der Sendung vor. Ergänzend zum Film werden die Privatgärten online in 360-Grad-Videos präsentiert. Den Auftakt zur neuen Serie macht der Garten von Staudenfreund Dietmar Gabler aus Hollsteitz in Sachsen-Anhalt. Auch Sie können sich noch bewerben.