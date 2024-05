Maiglöckchen sind genügsam. Als Waldbewohner brauchen sie keine spezielle Aufmerksamkeit, sofern die Standortbedingungen stimmen. Pralle Sonne ist nichts für die Pflanzen. Insbesondere junge oder frisch gepflanzte Maiglöckchen vertragen keine länger anhaltende Trockenheit , daher kann es nach einem niederschlagsarmen Winter oder in einem sehr trockenen Frühjahr sinnvoll sein, sie zu gießen.

In der Natur fühlt sich das Maiglöckchen in Buchen- und Laubmischwäldern wohl. Sein Standort im Garten sollte deshalb halbschattig bis schattig sein. So eignen sich Maiglöckchen sehr gut als Unterpflanzung von Sträuchern und Gehölzen. Auch unter Laub- und Obstbäumen fühlt es sich wohl. Ist es jedoch zu schattig, kann es passieren, dass die Staude nicht blüht und nur Blätter treibt.