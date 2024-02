Trauermücken sind ein weitverbreitetes Problem in der Anzucht. Die Mücken legen ihre Eier am liebsten in feuchte, etwas nach "sich zersetzend" duftende Erde. Ihre Larven entwickeln sich in dieser Erde und fressen gerne an junge Wurzeln. Die Sämlinge sterben daraufhin ab. Dieses Problem kann reduziert oder sogar verhindern werden, indem die Erdoberfläche mit weniger attraktiven Materialien abdeckt wird und somit die Mücken täuscht und fern hält.