Auch hier kommt es auf den richtigen Standort an. Zimmerpflanzen-Expertin Dr. Luise Radermacher rät dazu, sich zu erkundigen, wie die Bedingungen der Pflanze an ihrem natürlichen Standort sind. Hat sie dort viel Licht, braucht sie es auch in der Wohnung. Dann ist ein heller Standort wichtig. Sie sollte direkt am Fenster stehen. Gleiche Sorgfalt gilt auch für die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit.