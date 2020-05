Traumhaft schön! Dieses Foto hat Gärtnerin Brigitte Goss in einem Park aufgenommen. Wo sonst nicht so schnell etwas wächst - Geranium hat auch an Schattenplätzen kein Problem. Außerdem unterdrückt der Bodendecker den Unkrautwuchs. (Geranium x cantabrigiénse 'Biokovo') Bildrechte: MDR/Brigitte Goss