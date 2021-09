Die mehrjährige Wiesen-Schafgarbe (Achillea millefolium) ist eine der bekanntesten heimischen Pflanzen, die sich oft am Wegesrand finden. In der vollen Sonne fühlt sich der Korbblütler besonders wohl. Die strahlend weißen Blütenschirme recken sich ab dem Frühsommer dem Himmel entgegen. Wo Schafgarbe auf unbelasteten oder ökologisch bewirtschafteten Flächen wächst, kann sie für die Küche und Hausapotheke verwendet werden. Aus den Wildstauden der Gattung Achillea sind mittlerweile viele Sorten hervorgegangen. Uns ist es daher nicht schwer gefallen, fünf Gründe zu finden, warum die Staude des Jahres 2021 ein Gartenliebling ist.

Werden Schafgarben an den richtigen Platz gepflanzt, sind sie sehr pflegeleicht. Schafgarben mögen Standorte in der vollen Sonne, wachsen aber auch im Halbschatten. Nur in richtig dunklen Ecken gedeihen sie nicht. Staunässe gilt es zu vermeiden. Trockenphasen machen den Stauden dagegen nichts aus. Sie müssen auch nicht regelmäßig gedüngt werden. Der Bund deutscher Staudengärtner empfiehlt lediglich etwas Kompost zum Austrieb alle zwei bis drei Jahre.