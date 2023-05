An Straßenrändern in Städten sieht man es häufig: Winzige Blumenbeete, die rund um die Stadtbäume angelegt wurden. Dort ist es meist trocken und nicht besonders pflanzenfreundlich. Trotzdem wachsen und blühen die Pflanzen dort. Das funktioniert natürlich auch im Garten. Aus einer leeren Baumscheibe wird so ein hübsches Minigärtchen im großen Garten. Mit der richtigen Pflanzenauswahl wird es ein echter Hingucker.