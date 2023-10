Ein Kranz aus Ästen lässt sich noch leichter formen. Wichtig ist, die Äste langsam zu biegen, damit sie nicht knicken. Die dicken Enden der Äste sollten sich in dem Kranz verteilen. Also setze ich die Äste versetzt in die Kranzform ein und verwebe sie miteinander. Abstehende Enden binde ich mit der Juteschnur fest.

Im Garten habe ich dekorative Äste und Zweige gesammelt. Lampionblumen setzen mit der Farbe einen starken Akzent. Die graugrünen Salbeiblätter trocknen hübsch ein. Der gelbgrüne Spindelstrauch besitzt eine frische Blattfarbe, die sich lange hält. An vielen Rosen finde ich im Herbst Hagebutten. Den Silberling habe ich schon vor längerer Zeit getrocknet. Alle diese dekorativen Pflanzen lasse ich "am langen Stiel", so kann man sie besser verarbeiten. Abstehende Stiele binde ich, möglichst versteckt mit der Juteschnur an das Grundgerüst.