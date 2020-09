Pflanzen, die sich zur Herbstgestaltung eignen, vertragen in der Regel Frost. Allerdings sind sie nicht alle winterhart. Das bedeutet, dass auch einige von ihnen – je nach Wetterlage – zwischenzeitlich nicht mehr ganz so hübsch aussehen. Alpenveilchen vertragen beispielsweise nur bis etwa minus fünf Grad Celsius. Wird es kälter, können sie aus dem Grab entfernt werden. Mit etwas Tannengrün lassen sich diese Stellen im Grab kaschieren und neu dekorieren.

Solange Plusgrade sind, brauchen die Pflanzen Wasser und müssen gegossen werden. Wird es kälter und der Bodenfrost droht, müssen die Pflanzen auch nicht mehr gegossen werden. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Friedhofsverwaltung in der Regel auch das Wasser abstellt.

Inzwischen wird Tannengrün stattdessen als Schutz vor starker Sonne eingesetzt. Es kommt mittlerweile häufig vor, dass die Pflanzen im Winter in der Sonne verbrennen, erzählt Friedhofsgärtner Jens Prager. Auch wenn die Wunden an den Pflanzen an Frostschäden erinnern, handelt es sich dabei um Sonnenbrand.