Wer im Sommer Stauden an einen trockenen Hang pflanzt, der muss sich am Anfang kümmern. Die Pflanzen werden wie jede andere in ein Pflanzloch gesetzt. Aber in das Pflanzloch sollte keine reine Pflanzerde, um die kleinen Pflänzchen gar nicht erst zu verwöhnen. "Wer mal im 5-Sterne-Hotel war, will nicht mehr in die Jugendherberge", sagt Versuchsingenieurin Carola Pacalaj.