DIY Geschenkidee Zum Nachmachen: Kleiner Indoor-Garten mit Farn als Deko

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Lisa-Marie Kaspar

Farne gedeihen im Freien meist im Schatten. Doch auch als Topfpflanzen im Zimmer und in Indoor-Mini-Gärten wachsen sie gut. Farne kommen besonders gut zur Geltung, wenn sie in Gruppen zusammenstehen oder sie als kleine Waldimpression zusammengepflanzt werden. Als Pflanzen eignen sich alle Zimmerfarne. Neuerdings gibt es in den Gärtnereien auch Arten, die in Innenräumen wie auch im Freien wachsen können.