An einem Mehrfruchtbaum wächst nicht nur eine Sorte einer Art, sondern gleich mehrere. Besonders gut funktioniert die Technik mit Äpfeln und Birnen. Hierbei können zahlreiche Sorten an einem Obstbaum hängen. Obstbaum-Expertin Lisa-Marie Vollhardt von der Baumschule Freiberg erzählt, dass sie alles zwischen Duobäumen - also zwei Sorten an einem Baum - und Familienbäumen - mit bis zu fünf Sorten an einem Baum - veredeln.