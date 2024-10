Wer etwas gegen Maden im Apfel tun will, sollte ab Mai den Flug des Apfelwicklers kontrollieren. Die erste Generation des Kleinschmetterlings schlüpft ab Ende Mai bis Ende Juni. Ein bis zwei Wochen nach dem Flugbeginn legen die Falter an Blättern und Früchten ihre Eier ab. Die daraus schlüpfenden Larven (Obstmaden) bohren sich in die Früchte. Nach drei bis fünf Wochen verlassen sie die Äpfel und verpuppen sich. Aus den Puppen schlüpfen ab Ende Juli bis Anfang September neue Falter. Deren Larven schädigen die reifen Früchte. Die Äpfel weisen Bohrlöcher mit gut sichtbaren braunen Kotkrümeln auf.

Die Auswahl an Apfelsorten ist riesig. Allein in Deutschland sind etwa 2.000 Sorten bekannt. Weltweit geht man sogar von 15.000 bis 20.000 Apfelsorten aus, von denen allerdings viele in ihrer Existenz bedroht sind. Kommerziell angebaut werden nämlich nur eine überschaubare Zahl von Sorten. Diese Hochleistungssorten wie Jonagold, Elstar oder Gala wurden speziell auf die Bedürfnisse des Handels gezüchtet: Sie entsprechen in Geschmack, Form und Aussehen den Vorstellungen vom "Idealapfel", sie sind gut zu transportieren und lange lagerfähig. Damit geht der Großteil der Apfelvielfalt an den Verbrauchern vorbei. Auf Wochenmärkten, in Bio- und Hofläden finden sich noch alternative Sorten. Oder man pflanzt sich am besten selbst eine spezielle Apfelsorte in den Garten.