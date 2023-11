Mispel-Rezepte Mispel-Konfitüre



1kg Mispeln waschen, halbieren und in einem Topf knapp mit Wasser bedeckt bei schwacher Hitze 20 Minuten köcheln lassen. Durch ein Sieb streichen, abwiegen und mit der entsprechenden Menge Gelierzucker gut verrühren und aufkochen. Wer mag gibt noch etwas Zimt hinzu. Fünf Minuten köcheln lassen und heiß in saubere, dicht verschließbare Gläser füllen. Diese fünf Minuten auf den Kopf stellen und anschließend kühl und dunkel aufbewahren.



Gelee



1,3 kg sehr weiche und reife Mispeln, 500 g geviertelte Äpfel, Fruchtfleisch von 3 geschälten Zitronen, 1,6 l Wasser, Zucker. Alles anderthalb Stunden leicht köcheln, gelegentlich umrühren, durch ein Leinentuch passieren, Flüssigkeit abmessen und die gleiche Menge Zucker dazugeben. Kochen lassen, bis sich der Zucker aufgelöst hat, Gelierprobe machen, in Gläser füllen.



Mispelbrot



Gelee-Rückstände durch "Flotte Lotte" drehen, Masse wiegen und halb so viel Zucker zugeben, evtl. Zitronensaft, eindicken. 1-2 cm dick auf geöltes Butterbrotpapier streichen. Nach zwei bis drei Tagen schneiden oder ausstechen und in Zucker wälzen.



Kompott



500 g Mispeln, ½ l Apfelsaft, Zucker nach Geschmack. Feste Mispeln schälen und halbieren, von teigigen nur die Blüte ausstechen. In Wasser halbgar dünsten, Apfelsaft und Zucker zugeben, fertig dünsten.