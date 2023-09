Im Frühjahr hatte MDR Gartenredakteur und Hobbygärtner Jörg Heiß in seinem Garten ein großes Foliengewächshaus aufgestellt. Nach einem Pflanzplan hatte er mit Hilfe von Martin Krumbein, Referent für Gemüseanbau am Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau in Erfurt, verschiedene Pflänzchen in sein Gewächshaus gesetzt. Als die heißen Tage im Sommer begannen, sorgte er für Schatten, installierte eine Bewässerung und düngte noch einmal, bevor er in den Urlaub fuhr.