Es gibt Gewächshäuser, die das ganze Jahr über genutzt werden können. In diesem Fall sollte man über eine Eindeckung mit Stegdoppelplatten oder eine Isolierverglasung nachdenken. Diese Materialien lassen weniger Wärme nach draußen als eine Einfachverglasung. Die meiste Wärme entweicht durch das Dach. Türen sind meist besser isoliert. In so einem Gewächshaus ist eventuell auch eine Heizung nötig. Pflanzen können hier, im sogenannten Kalthaus, bei Temperaturen von sechs bis neun Grad überwintert werden. Für die richtige Temperatur sorgen Frostwächter, die bei einer festgelegten Temperatur automatisch anspringen. Im Spätwinter können die ersten Pflanzen aus Samen gezogen werden. Im Gewächshaus sind die Lichtverhältnisse viel besser als auf der Fensterbank. Die selbst gezogenen Pflanzen werden kräftiger.

Dieses Gewächshaus besteht aus einer Holzkonstruktion mit Folie. Tomaten gedeihen darin sehr gut. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner