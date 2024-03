Debatte bei "Fakt ist!" "Kiffen macht blöd": Jenaer Mediziner warnt vor Gefahren für junge Erwachsene

19. März 2024, 03:26 Uhr

Wie viele Joints lassen sich aus 50 Gramm Cannabis bauen? Und ist der Zug am "Tütchen" so harmlos wie Konsumenten gern behaupten? Beim MDR-Talk "Fakt ist!" versuchten sich am Montagabend Befürworter und Kritiker der beschlossenen Legalisierung an einer möglichst nüchternen Diskussion.