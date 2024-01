In der Familie der Enziane gibt es etliche Vertreter, die für Balkon, Terrasse und Garten geeignet sind - und sie blühen in vielfältigen Blautönen, zweifarbig oder gar in fast reinem Weiß. Doch die Arten unterscheiden sich nicht nur in der Blütenfarbe, sondern auch in der Blattform, Wuchshöhe und Blütezeit. So blüht die in den Alpen heimische Art, der Stängellose Enzian (Gentiana acaulis), im Frühling - und oft auch im Herbst ein zweites Mal. Die Blüten sind klassisch blau, doch manche Züchtungen der beliebten Gebirgsstaude blühen auch in zartem Hellblau bis Weiß.

