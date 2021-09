Farbige Blüten bis in den Winter Heidekraut pflanzen und pflegen

Heide, Heidekraut, Besenheide (Calluna vulgaris), Erika, Erica (Ericaceae)

Die Besenheide ist ursprünglich in Deutschland und Mitteleuropa zu Hause. Sie wächst wild auf Sand- und Moorböden in voller Sonne. Viele Regionen sind nach dieser Pflanze benannt: So verdanken etwa die Lüneburger Heide und die Rostocker Heide ihren Namen dem hübschen Zwerggehölz. Als Ziergehölze kommen auch viele Erika-Arten zum Einsatz. Hier finden Sie Tipps zum Anpflanzen und Pflegen von Heidekraut.