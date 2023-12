Unkomplizierte Zimmerpflanze Ufopflanze Pilea richtig pflegen und vermehren

botanisch: Pilea peperomioides; Chinesischer Geldbaum, Glückstaler

27. Dezember 2023, 08:46 Uhr

Die Blätter der Ufopflanze sehen aus wie fliegende Untertassen. Der weiße Punkt in der Mitte erinnert aber auch an einen Bauchnabel - oder eben an einen Glückstaler. Namen hat die Pilea peperomioides viele. Wie sie gepflegt und vermehrt wird, erfahren Sie hier.