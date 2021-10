Das alte Wurzelgemüse benötigt nur sehr wenig gärtnerische Aufmerksamkeit. Hacken Sie es ab und zu und entfernen Sie unerwünschte Beikräuter. Düngen ist nicht nötig. Zusätzliches Wasser benötigen Haferwurzeln nur in trockenen Jahren.

Haferwurzeln können im ersten Standjahr ab Oktober geerntet werden. Da die Wurzel beständig weiter wächst, sind sie zu einem späteren Zeitpunkt meist größer. Frost macht den Haferwurzeln nichts aus, sie können also auch den Winter über auf dem Feld bleiben und kontinuierlich geerntet werden. Alternativ können Sie sie im Spätherbst ernten und in einem Eimer mit leicht feuchtem Sand im dunklen Keller einlagern.

Haferwurzeln im zweiten Standjahr Kristina Bauer empfiehlt, ruhig ein paar Haferwurzeln im zweiten Jahr stehen zu lassen. Im Juni/Juli entfalten sie dann wunderschöne lila Blüten. Aus den Blüten entwickeln sich später Samenstände, die an Pusteblumen erinnern. Aus ihnen lässt sich einfach neues Saatgut gewinnen.

Sie müssen Haferwurzeln nicht unbedingt schälen, wenn Sie es jedoch tun, legen sie die frisch geschälten Wurzeln in Zitronenwasser ein, sonst laufen sie an der Luft schnell bräunlich an. Das verdirbt zwar nicht den Geschmack, sieht aber unschön aus.