Kristina Bauer sät sie auf einem 10 bis 15 Zentimeter hohen Damm aus - in zwei zueinander versetzten Reihen. Der Damm ist kein Muss, hat aber den Vorteil, dass er die Ernte erleichtert, denn die langen Schwarzwurzeln bekommt man schwierig am Stück aus dem Boden.

Die Sortenauswahl bei Schwarzwurzeln ist sehr überschaubar. Bekannt sind 'Duplex', 'Einjährige Riesen' und 'Hoffmanns schwarzer Pfahl'. Das Wurzelgemüse ist züchterisch relativ wenig bearbeitet, vermutlich weil es in Deutschland kommerziell nur in geringem Umfang angebaut wird. In Belgien, Frankreich und den Niederlanden ist das Stangengemüse sehr viel populärer als hierzulande.