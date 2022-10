Die reifen Vanilleschoten werden zunächst mit heißem Wasser behandelt. Anschließend werden sie in feuchte Tücher gewickelt und in die Nähe der Heizung gehängt - beziehungsweise im Sommer an einen warmen, sonnigen Ort gelegt - und feucht gehalten. In diesem Prozess wird der Hauptaromastoff, das Vanillin, produziert. Am Ende des Prozesses ist die Vanilleschote schwarzbraun, glänzend und verschrumpelt. Nun kann sie in der Küche verwendet werden.