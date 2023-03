In eine kleine Pfanne Zucker einstreuen. Den Zucker mit etwas Butter zu Karamell schmelzen.

Das Karamell auf kleine Dessertschälchen/Förmchen oder auch Gläser auf 0,5 bis 1 cm Höhe verteilen. Die so vorbereiteten Förmchen oder Gläser auf die Seite stellen bis zur Weiterverarbeitung.

In einem Topf Milch mit etwas Vanille erhitzen. Währenddessen die Eier mit 80 g Zucker aufschlagen, bis eine cremige Masse in der Rührschüssel entstanden ist. Die heiße Vanille-Milch zu den Eiern geben und die Masse gut umrühren.

Nun die Crème auf die bereits mit Karamell befüllten Dessertschälchen oder Gläser verteilen. Die befüllten Schälchen in eine Auflaufform platzieren. Den Boden der Auflaufform auf halbe Höhe der Dessertschälchen mit Wasser befüllen. Das Crèmedessert bei 150°C Umluft für 45 Minuten im Wasserbad im Backofen backen.

"Renversée" heißt "umgestürzt": Die fertige Creme wird auf einen Teller gestürzt, so dass sich das Karamell gleichmäßig verteilt.

"Renversée" heißt "umgestürzt": Die fertige Creme wird auf einen Teller gestürzt, so dass sich das Karamell gleichmäßig verteilt.

"Renversée" heißt "umgestürzt": Die fertige Creme wird auf einen Teller gestürzt, so dass sich das Karamell gleichmäßig verteilt. Bildrechte: Aurélie Bastian

Die Crème hält sich im Kühlschrank in der Regel vier Tage.

Milch und Vanillezucker in einem Topf erwärmen. In einer Schüssel den Zucker mit den Eiern (eins nach dem anderen) zu Eischnee aufschlagen. Peu à peu die warme Milch in die aufgeschlagene Eimasse geben.