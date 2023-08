Spinat können Sie entweder in Reihe aussäen. Dazu setzen sie die Spinatsamen in etwa zwei Zentimeter tiefe Rillen. Oder sie verteilen die Saatkörner "breitwürfig", sprich: gleichmäßig, auf die Beetfläche. Damit das Saatgut nicht austrocknet, decken Sie es am besten mit ein bis zwei Zentimetern Erde ab und gießen die Aussaat anschließend gut an.

Beim Ernten von Spinat ist die Tagszeit entscheidend

Spinat enthält Nitrat und Oxalsäure. Wieviel davon tatsächlich in der Pflanze steckt, hängt von Faktoren wie Erntezeitpunkt, Sorte, Pflanzenbestandteilen und Anbaubedingungen ab.

Spinat sollte spät am Tag geerntet werden, denn abends ist der Nitratwert am niedrigsten. Der Gehalt an Oxalsäure ist besonders niedrig im Herbst und Frühjahr, wenn Spinat Saison hat, und vor allem in jüngeren Pflanzen. Durch Kochen reduzieren Sie den Oxalsäuregehalt weiter, allerdings sollten Sie das Kochwasser dann nicht weiterverwenden. Je stumpfer das Gefühl im Mund nach dem Essen ist, desto höher ist der Gehalt an Oxalsäure. Im Herbst und Frühjahr hat Spinat Saison. Dann ist der Gehalt an Oxalsäure besonders niedrig. Bildrechte: Brigitte Goss

Das sollten Sie vor dem Verzehr von Spinat wissen

Nitrat ist zunächst einmal ein natürlicher Pflanzennährstoff, der sich aus den Elementen Stickstoff und Sauerstoff zusammensetzt und in unseren Böden vorkommt. Oxalsäure, auch als Kleesäure bekannt, ist eine Dicarbonsäure, die ebenfalls natürlichen Ursprungs ist. Sie steckt in vielen Gemüse- und Kräuterarten und einigen Nüssen. Spinat, Rhabarber und Mangold enthalten zwischen 440 und 650 Milligramm (mg) Oxalsäure auf 100 Gramm Gemüse. 100 g Rote Beete enthalten etwa 180 mg Oxalsäure.

Für gesunde, erwachsene Menschen sind die im Spinat enthaltenen Mengen an Nitrat und Oxalsäure unbedenklich. Nitrate fördern sogar den Muskelaufbau im menschlichen Körper, indem sie die Muskelzellen mit Energie versorgen.

Reine Oxalsäure in hoher Konzentration ist lebensgefährlich, eine tödliche Dosis liegt bei fünf bis 15 Gramm. Um es ins Verhältnis zu setzen: Wer sich normal ausgewogen ernährt, nimmt täglich zwischen 50 und 200 Miligramm Oxalsäure mit der Nahrung auf. In Lebensmitteln kommt der Stoff zudem nicht in Reinform, sondern ist stets durch andere Elementen gebunden.

Wie gesundheitsschädlich sind Nitrit und Oxalsäure? Säuglinge sollen bis zum 6. Monat keine nitrathaltigen Lebensmittel verzehren. In Nitrit umgewandeltes Nitrat stört den Sauerstofftransport, was zu Sauerstoffmangel führen kann (Blausucht).



Für Erwachsene gilt eine langfristige Aufnahme größerer, konzentrierter Mengen von Nitrit über Lebensmittel als problematisch - leider fehlen bisher konkrete Referenzmengen. Nitrit kann mit körpereigenen Aminen Verbindungen eingehen, die krebserregend wirken können.



Lange Zeit wurde Patienten mit Nierensteinen oder einer Unterfunktion der Nieren davon abgeraten, oxalsäurehaltige Lebensmittel zu verzehren. Davon wurde inzwischen aber Abstand genommen.

Spinat aufwärmen? - Kein Problem!