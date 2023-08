Mirabellen gehören zum Steinobst und reifen je nach Standort und Region von Ende Juli bis September. Die bekannteste Sorte ist 'Mirabelle von Nancy'. Sie hat oftmals in einem Jahr einen sehr starken Fruchtbehang und im nächsten nicht. Dies wird als Alternanz bezeichnet. Mirabellen nehmen in einem Hausgarten wenig Platz in Anspruch. Frei wachsende Bäume benötigen eine Grundfläche von 5 x 5 Meter und werden etwa 5 Meter hoch.