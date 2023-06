Kletterpflanzen im Garten: Standort, Pflege und Arten

Weil sie einfach so unglaublich vielfältig und toll sind. Sie wachsen in die Höhe und in die Breite, verdecken unschöne Wände, ranken malerisch über Mauern und helfen, den Garten in Räume zu teilen. Außerdem dienen sie Insekten als Nahrung, Vögel naschen Beeren, Tiere finden Brut- oder Überwinterungsmöglichkeiten im dichten Blattwerk. Am Haus verändern sie das Klima spürbar positiv. Es gibt immer einen guten Grund für eine Kletterpflanze.