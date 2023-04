Die beste Zeit, um Pfingstrosen zu pflanzen, ist im Frühling. In dieser Zeit ist das Wurzelwachstum stark ausgeprägt. Die neu gepflanzte Pfingstrose kann so schnell Wurzeln ausbreiten und wächst besser an. Auch im Herbst können Pfingstrosen gepflanzt werden. Allerdings ist dieser Zeitpunkt nur in milden Lagen zu empfehlen. Auch optisch ist der Pflanzzeitpunkt im Frühjahr dem im Herbst vorzuziehen.