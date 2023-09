Pfingstrosen können bis zu 20 Jahre an einem Platz stehen, doch manchmal wird es nötig, auch sie umzusetzen oder zu teilen. In diesem Fall wird die Staude komplett ausgegraben. Bei der Teilung sollte darauf geachtet werden, dass an der Pflanzenbasis drei bis fünf Triebknospen, Augen genannt, übrig bleiben. Danach werden die Teilstücke zwei bis drei Zentimeter tief in lockere, nicht zu lehmige Erde eingepflanzt. Bis die Pfingstrosen nach dem Eingriff wieder prächtig blühen, kann es allerdings ein paar Jahre dauern.