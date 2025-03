Stallmist ist ein wertvoller Dünger. Er ist reich an Nährstoffen, die im Boden eingearbeitet von den Pflanzen schnell aufgenommen werden können. Außerdem fühlen sich viele Kleinstlebewesen im Mist wohl und helfen, den Boden zu verbessern. Schwere Böden werden durch Mist locker und durchlüften besser. In leichten Böden hilft Stallmist, Wasser zu speichern.

Mist setzt sich zusammen aus den Ausscheidungen der Tiere und dem Material, auf dem sie im Stall stehen, also Stroh, Sand oder beispielsweise Sägespäne. Entscheidenden Einfluss auf Inhalt und Nährstoffgehalt des Mists haben auch die Tierart, Geschlecht, Alter der Tiere und natürlich das Futter, mit dem sie versorgt werden. Weil diese Faktoren sehr unterschiedlich sein können, kann es zur Verwendung von Mist nur grobe Richtwerte geben. Gartenfachberaterin Brigitte Goss rät, sich langsam an das Thema heranzutasten, auszuprobieren und so eigene Erfahrungen zu sammeln.