Rhabarber teilen und verjüngen

Schon nach fünf Jahren Standzeit lässt die Bildung neuer Rhabarbertriebe nach. Der Rhabarberstock vergreist von innen. Die Bildung neuer Austriebsknospen wird so verhindert. Deshalb sollte man für junges Gewebe Platz schaffen.

Dazu hebt man den Wurzelstock als Ganzes mit einer Grabgabel aus der Erde und legt den Wurzelstock auf eine feste Unterlage. Der Wurzelstock wird mit einem Spaten in zwei bis drei Teile geteilt. Alte morsche Pflanzenteile werden vorsichtig entfernt. Sie fühlen sich an wie sehr morsches Holz und nehmen jungen Trieben den Platz weg. Deshalb wird dieses Pflanzenmaterial gänzlich entfernt.

Sehr alte Rhabarberstöcke zerfallen. Hier können kleine eintriebige Pflanzenteile in Töpfe gepflanzt und an einem geschützten hellen Standort überwintert werden. Leichter Frost im Winter schadet nicht. Im Frühjahr dürfen sie dann in den Garten.