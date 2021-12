Weihnachtskaktus vermehren

Schlumbergera zu vermehren geht kinderleicht, am besten gelingt es im Frühjahr. Drehen Sie einfach Blattsegmente von der Mutterpflanze ab und lassen Sie sie in einem Topf mit wasserdurchlässiger Erde bewurzeln. Das dauert etwa vier Wochen. Die Erde sollte konstant feucht, aber wegen der Fäulnisgefahr nicht nass gehalten werden. Um eine dichte Pflanze zu erhalten, sollten gleich mehrere Blattstecklinge in einen Topf gesetzt werden. Auf diese Weise können auch ältere Schlumbergera-Pflanzen leicht verjüngt werden.

Expertentipp von Ulrich Haage, Kakteengärtner, zum Weihnachtskaktus:

Zwar sind Weihnachtskakteen mit rosa Blüten am weitesten verbreitet, aber es gibt auch Sorten in rot, gelb, weiß oder lila. Bildrechte: MDR/Jens Haentzschel Um eine reiche Blüte zu erzielen, sollte der Kaktus einige Wochen vor der Blühsaison eine mehrwöchige Ruhephase einlegen. Ab Ende August/Anfang September wird er nur wenig gegossen - am besten übersprüht man die Blätter nur mit einem Wasserzerstäuber – und nicht gedüngt. Wichtig ist auch, den Kaktus an einen kühleren Ort mit einer Umgebungstemperatur von maximal 20 Grad Celsius zu stellen. Sind die ersten Knospen erschienen, sollte die Gießmenge peu á peu wieder gesteigert werden. Gut gepflegte Schlumbergera-Exemplare blühen mit einem Abstand von etwa vier Wochen durchaus noch ein zweites Mal. In dieser Zeit sind sie sehr fäulnisanfällig und sollten deshalb wiederum nur besprüht statt gegossen werden. Generell kommen Weihnachtskakteen mit zu wenig Wasser besser zu Recht als mit zu viel Wasser.

Weihnachtskaktus: Arten und Sorten

Die Knospe weckt die Vorfreude auf eine baldige Blütenpracht. Bildrechte: MDR/Jens Haentzschel In der Natur kommen acht Schlumbergera-Arten vor, die allerdings für Laien schwer zu kultivieren sind. Die im Handel erhältlichen Pflanzen sind in der Regel Hybride. Neben den dominierenden Rosa-Tönen gibt es auch Sorten in rot ('Thor Alice'), lila ('Thor-Pandora'), gelb ('Outono Brazil') und weiß ('Thor Alex') oder sogar zweifarbige Sorten wie 'Samba Brazil'. Setzt man Stecklinge verschieden blühender Sorten in einen Topf erhält man eine bunte Mischung, die das Auge in der dunklen Jahreszeit erfreut.

Expertentipp von Ulrich Haage, Kakteengärtner:

Stehen weiße bis gelbliche Schlumbergera-Sorten zu kühl, prägt sich die helle Blütenfarbe nicht so intensiv aus und kann sogar in einen Rosaton übergehen. In der Blütezeit sollte die Umgebungstemperatur daher deutlich über zehn Grad Celsius liegen.

Zwei nahe Verwandte: Weihnachtskaktus und Osterkaktus

Äußerlich und von seinen Pflegebedürfnissen her ähnlich ist der Osterkaktus (Hatiora). Allerdings blüht er von März bis Mai – wie es der Name schon nahe legt. Kultiviert man sowohl Schlumbergera- als auch Hatiora-Sorten kann man die graue Jahreszeit gut mit blühfreudigen Pflanzen abfedern.

Allgemeines zu Weihnachtskakteen