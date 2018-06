Allium und Pfingstrosen passen gut zusammen. Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius

Die meisten Allium-Arten mögen es trocken und sonnig. Einige, wie z.B. der Bärlauch, brauchen den Halbschatten. Allium ist beim Boden etwas flexibel. Der Boden sollte aber immer durchlässig genug sein, bei Staunässe verfaulen die Zwiebeln schnell. Gegebenenfalls sollten Sie bei lehmigen Böden an der Pflanzstelle noch etwas Sand einarbeiten. Die ersten Allium-Arten blühen bereits im Mai, andere erst im Oktober. Als Hauptblütezeit, zu der die meisten Arten blühen, gilt jedoch Mai bis Juni.



Sie können Allium gut zwischen Stauden pflanzen. Die meistens früh welkenden Blätter am Fuß der Pflanze werden durch die nachwachsenden Stauden kaschiert, deswegen sind auch Gräser rund um Allium sehr zu empfehlen. Das gilt vor allem für hochwachsende Allium-Arten. Sie passen gut zu Rosen, Pfingstrosen, Geranien oder Lavendel. Niedrige Allium lassen sich gut mit Steingartenpflanzen, Katzenminze oder Tulpen kombinieren.



Wegen der schon vor der Blüte welkenden Blätter eignen sie sich nicht so gut für kleinere Balkonkästen. Das würde dann nicht so dekorativ aussehen. Im großen Kübel mit anderen Pflanzen kombiniert, funktionieren vor allem niedrige Alliumsorten gut.