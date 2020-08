Stehen Gladiolen zu feucht, können sie von Pilzen befallen werden. Durch ihre Knollen sind Gladiolen außerdem anfällig für Mäuse. Vor allem aber haben es Thripse (auch Blasenfüße genannt) auf die Gladiolen abgesehen. Gegen Thripse hilft nur vorbeugen, in dem Gladiolen einen Standort erst nach sechs Jahren wieder beziehen (siehe "Gladiolen pflanzen"). Ist eine Gladiole von Thripsen befallen, verkrüppeln ihre Blätter und die Blüte geht nicht auf. Brechen Sie in so einem Fall die Blätter ab, wenn Sie im Herbst die Knolle aus der Erde holen, und entsorgen Sie die Blätter im Müll (nicht Kompost!). So verhindern Sie, dass die Thripse über den Winter von den Blättern in die Knolle wandern.