Bildrechte: MDR/Annett Zündorf

Zitrusfrüchte - Was ist was?

Wie sich Orange, Pampelmuse und Co unterscheiden

19. November 2024, 09:34 Uhr

Orangen, Zitronen und Mandarinen versüßen uns die Wintersaison und liefern Vitamin C. Aber manchmal sind die Bezeichnungen ganz schön verwirrend. Was ist Grapefruit, was Pampelmuse? Was sind Clementinen und ist das das Gleiche wie Mandarinen?