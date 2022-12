Geschichte des Zwiebelglas-Treibens Hyazinthen wurden vermutlich schon ab dem frühen 17. Jahrhundert in Europa gehandelt. Etwa zur gleichen Zeit wurde die Tulpe in Europa eingeführt. Nach dem "Tulpenfieber" Anfang des 17. Jahrhundert, einer Zeit, als mit Blumenzwiebeln horrende Summen im Tulpenhandel spekuliert wurden, kam die Zeit der Hyazinthen. Im 18. Jahrhundert zählten Glas und Hyazinthen zu den Luxusgütern. So lag es nahe, Zwiebelblumen mit dem Glas zu komponieren. Versuche mit verschiedenen Zwiebelblumen zeigten, dass sich Hyazinthen besonders gut eignen, um sie auf Wasser zu ziehen. Ihre kräftigen, langen Wurzeln sind äußerst attraktiv und geben der Zwiebel Halt.