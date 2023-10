Hyazinthen blühen im Frühling prächtig. Sie können sowohl in der Wohnung als auch im Garten kultiviert werden.

Wer sich an Hyazinthenblüten im Frühling erfreuen möchte, sollte die Zwiebeln im Herbst, solange der Boden frostfrei ist, in die Erde stecken - je nach Zwiebelgröße etwa fünf bis zehn Zentimeter. Als Faustregel: Die Blumenzwiebel wird zwei- bis dreimal so tief gesetzt wie sie hoch ist.