Befüllen Sie die Pflanztöpfe ruhig mit bereits für die Sommerpflanzen genutzter Topferde. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Auch mit anderen, noch nicht ausgepflanzten Zwiebelblumen können jetzt schon Frühlingsgeschenke vorbereitet werden. Expertin Brigitte Goss hat dafür die Zwiebeln von Krokussen und der Wilde Tulpe in Töpfen verteilt. In Töpfe mit einem Durchmesser von acht Zentimetern passen je nach Größe und Pflanzenart etwa Zwiebeln, in Töpfen mit einem Durchmesser von elf Zentimetern bis zu sieben Zwiebeln. Auch dabei können Sie bereits genutzte Topferde aus dem Sommer verwenden.



Füllen Sie die Töpfe ganz mit Erde ganz auf und legen Sie die Zwiebeln auf die Töpfe. Anschließend drücken Sie die Zwiebeln mit dem Finger zwiebeltief hinein (siehe Bild oben). Achten Sie darauf, dass die Spitze der Tulpen und Krokusse nach oben zeigt. Gießen Sie die Töpfe nun an und stellen Sie sie in den Garten.