Aufbau einer Zwiebel: Die grüne Sprossachse ist gut zu erkenne. Bildrechte: Brigitte Goss

Die Zwiebel Zwiebeln sind ganz besondere Organe in der Pflanzenwelt. Sie sind in erster Linie Speichergebilde. Die Basis der Zwiebel ist die Zwiebelscheibe. Aus ihr wachsen die Wurzeln, Blätter und Blütenstiele. Diese stark verkürzte Sprossachse ist so hart, dass man sie beim Kochen immer wegschneidet. An der Scheibe setzen die verdickten Zwiebelbätter an. Sie sind Speicherblätter. In der Mitte der Zwiebel sitzt die Blattknospe, die sich zum Wachsen nach oben schiebt.