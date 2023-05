Lang, mitteldick und orange - so sieht die Standardmöhre aus, aber die Möhrenvielfalt ist wesentlich größer. So werden nach dem Aussaatzeitpunkt Früh- und Sommerkarotten unterschieden. Dann gibt es Lagerkarotten, auch späte Karotten genannt. Sie sind, wie der Name schon sagt, lagerfähig, und besitzen in der Regel einen höheren Karotingehalt als frühere Möhrensorten.