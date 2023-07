Ob der Anbau der sonnenliebenden Früchte gelingt, hängt vom Klima und der Witterung des jeweiligen Jahres in einer bestimmten Region ab. Melonen mögen es dauerhaft warm und sonnig. Der Anbau gelingt deshalb in südlichen, eher milden Gegenden mit vielen Sonnentagen besser als im stürmischen, kühlen Norden des Landes. Ganz wichtig ist außerdem, dass die Pflanzen keinen Spätfrösten ausgesetzt sind. Auch ein kühler, verregneter Sommer kann die Ernte verderben.

Melonen können aus Samen gezogen werden, sagt Martin Krumbein. Das geschieht am besten im März in einem Gewächshaus oder in einem hellen Raum wie einem Wintergarten. Der Raum sollte etwa 22 bis 25 Grad Celsius warm sein und eine hohe Luftfeuchtigkeit haben. Jungpflanzen aus Samen in einer Wohnung zu ziehen sei aber nicht einfach, warnt der Experte. Die meisten Wohnungen sind viel zu trocken. Das führt dazu, dass die Pflanzen dünn und gakelig werden. Deswegen rät Martin Krumbein, Jungpflanzen lieber vom Gärtner zu kaufen.